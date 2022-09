Ambasciatore a Cuba visita la sede dell' Agenzia di cooperazione

(ANSA) - L'AVANA, 08 SET - L'ambasciatore d'Italia a Cuba, Roberto Vellano, ha visitato ieri la nuova sede dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo (Aics) a L'Avana, ricevuto dal suo direttore Antonio Festa, e da tutto lo staff dell'ufficio.

Nella sua pagina Facebook, l'Aics ha pubblicato foto dell'incontro, avvenuto per presentare all'ambasciatore i locali della nuova sede al 4/o piano dell'edificio Someillan del quartiere di Vedado della capitale cubana.

L'incontro, precisa l'agenzia, "è stato anche un'opportunità per discutere delle iniziative di cooperazione portate avanti da Aics a Cuba", come ad esempio il progetto Avenida Italia.

Infatti proprio martedì scorso si è tenuta la cerimonia di firma dei Termini di Riferimento per l'importante progetto di cooperazione tra Italia e Cuba che, oltre a quello dell'Aics, ha il sostegno, di Unioncamere Piemonte, del Consiglio di amministrazione municipale del Centro Habana, e del governo provinciale della capitale.

Il progetto Avenida Italia ha come obiettivo aumentare le opportunità di crescita socio-economiche e culturali della popolazione che vive nel centro di L'Avana, con particolare attenzione alla dinamiche indotte dalle economie innovative, sostenibili, comunitarie, creative e circolari.

Un progetto "interessante e fortemente innovativo", si legge in un comunicato dell'Istituto di cooperazione Italia-Cuba, che "non si limita a restaurare gli immobili ma vuole rigenerare il tessuto sociale favorendo lo sviluppo economico della città", attraverso la creazione di un "micro distretto", una "zona speciale" rivolta "alle piccole e medie imprese italiane che intendano investire a Cuba". (ANSA).