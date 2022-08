Monaco Baviera: amb.Varricchio visita Casa Italia Collection

(ANSA) - BERLINO, 11 AGO - L'ambasciatore d'Italia in Germania Armando Varricchio ha reso visita, accompagnato dal console generale Enrico De Agostini, a Casa Italia Collection di Monaco di Baviera e al suo responsabile Lorenzo Pellicelli.

L'occasione sono i Campionati europei multisportivi. Presenti anche il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei, e il vice presidente della Federazione Italiana di Ginnastica, Rosario Pitton.

"Ho visitato questo bell'angolo della nostra eccellenza nella 'città più a nord d'Italia', come è chiamata spesso Monaco. Ho portato agli organizzatori e agli atleti impegnati nelle competizioni il saluto e l'incoraggiamento degli italiani in Germania", ha dichiarato l'ambasciatore.

La città bavarese ospita, da oggi e fino al 21 agosto, la seconda edizione degli "European Championships", campionati che interessano nove discipline olimpiche: atletica leggera, beach volley, canoa, canottaggio, ciclismo, ginnastica artistica, arrampicata, triathlon e ping pong.

"Sono sicuro che sarà una bella festa dello sport e che i nostri ragazzi e le nostre ragazze onoreranno al meglio la manifestazione e i nostri colori. Forza Azzurri!", così l'Ambasciatore. (ANSA).