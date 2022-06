India:de Luca, successo Salone Mobile tra estetica e innovazione

(ANSA) - NEW DELHI, 24 GIU - Con 4 mila tra espositori e visitatori l'India è stato il settimo paese straniero più presente alla recente edizione del Salone del Mobile milanese.

Lo sottolinea oggi il quotidiano Firstpost, che, attraverso interviste a protagonisti indiani racconta alcuni momenti delle giornate milanesi e aggiunge che questa prima esperienza post Covid prelude ad una partecipazione indiana sempre più ampia in futuro.

Per l'occasione, Firstpost ha chiamato in causa l'ambasciatore italiano in India, Vincenzo de Luca, chiedendogli di illustrare le ragioni che sottostanno al successo internazionale del Salone. "La prima motivazione sta nel senso per l'estetica che permea tutta la cultura artistica italiana", dice de Luca. "Poi, l'innovazione e l'utilizzo della migliore qualità dei materiali permettono al design del nostro paese di restare in sintonia coi cambiamenti dei mercato e con la domanda di nuovi trend. Ultimo, ma non meno importante, il susseguirsi di generazioni di designer; una vicenda progettuale unica che ha creato quel mix di estetica, espressione artistica, qualità e funzione che caratterizza i prodotti italiani e li fa amare dei consumatori", sottolinea l'ambasciatore. (ANSA).