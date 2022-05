'La Grande Bellezza', a Zagabria le auto di design italiane

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 13 MAG - È stata aperta al Museo della Tecnica di Zagabria la mostra "La Grande Bellezza attraverso il design italiano dell'automobile", con la quale si celebra anche in Croazia la Giornata Italiana del Design 2022.

La mostra celebra il design in uno dei settori di eccellenze della produzione e della creatività italiana, quello automobilistico, esponendo tre vetture leggendarie della storia motoristica nazionale: una Alfa Romeo 8C 2300 del 1934, una Giulietta Sprint del 1954 e la Ferrari 308 GTB del 1980. Tre automobili che esprimono l'eleganza dello stile di tre fra i più grandi designer automobilistici italiani: Touring, Bertone e Pininfarina.

Il visitatore viene inoltre accompagnato attraverso un percorso evocativo costruito con le immagini del fotografo Giorgio Bellia, tratte dall'archivio del Centro di Documentazione del Museo Nazionale dell'Automobile di Torino (MAUTO).

La mostra è organizzata dall'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura a Zagabria e dal Consolato Generale d'Italia a Fiume, in collaborazione con il MAUTO. Questa di Zagabria è la terza tappa della mostra, aperta fino l 12 giugno, dopo aver fatto tappa a Fiume e ad Abbazia (Opatija), nel nord Adriatico nel mese di aprile. (ANSAmed).