Ambasciatore in Portogallo incontra ministro Economia e Mare

(ANSA) - LISBONA, 10 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Portogallo Carlo Formosa ha incontrato il ministro dell'Economia e del Mare portoghese Antonio Costa Silva per discutere su come incrementare ulteriormente le relazioni economiche bilaterali tra i due paesi.

Nel corso dell'incontro sono state approfondite le prospettive di collaborazione in settori come la scienza della salute, la robotizzazione e l'automazione, il settore navale e quello dell'energia, alla luce delle recenti evoluzioni del mercato e tenuto conto delle opportunità offerte dai rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza nell'ambito delle transizioni verso fonti rinnovabili.

Formosa e Costa Silva hanno anche parlato di cambiamento climatico e di strategie comuni per contrastarlo, confrontandosi sulla possibilità di usare tecnologie avanzate per il controllo del territorio, quali droni, radar e sistemi di raccolta ed elaborazione dati, soprattutto quelli generati dai sistemi di osservazione della terra. Tali sistemi, hanno concordato, sono sempre più essenziali in campo agricolo, per la prevenzione dei disastri naturali, nel controllo del territorio e dei flussi di mobilità, nonché per la sicurezza delle infrastrutture.

In Portogallo il ministero dell'Economia è separato da quello della Finanza, e a partire dal governo appena entrato in carica include la gestione del Mare, ovvero le questioni legate alla pesca, alle risorse dell'oceano e alle attività mercantili. In occasione dell'incontro con Formosa, Costa Silva ha confermato la sua partecipazione il prossimo 13 maggio al Forum di Sorrento "Verso Sud. La strategia per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale per il Mediterraneo". (ANSA).