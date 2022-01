Spagna: laurea ad honorem al Nobel Parisi e a Procaccia

(ANSA) - MADRID, 28 GEN - L'Università Re Juan Carlos di Madrid ha conferito la laurea honoris causa in filosofia a Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica 2021, e al professore italo-israeliano Itamar Procaccia.

Il titolo onorifico è stato consegnato ai due in una cerimonia tenutasi in giornata: mentre Procaccia era presente di persona, Parisi si è collegato in videoconferenza dall'Italia. A ritirare l'alto riconoscimento in sua vece è stato Stefano Boccaletti, membro del Dipartimento di Matematica Applicata, Scienza e Ingegneria dei Materiali e Tecnologia Elettronica, che ha presentato il percorso accademico e professionale dei due scienziati, e ha pronunciato la laudatio. Presente di persona anche l'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia.

La cerimonia si è conclusa con l'intervento del rettore, Javier Ramos, che ha pronunciato un discorso sul ruolo dell'Università nella società moderna.

L'Università Re Juan Carlos, con sede a Madrid e con cinque campus nella Regione, è la seconda per numero di alunni a Madrid e la sesta in Spagna. (ANSA).