Kenya, credito d'aiuto italiano per sviluppo della costa

(ANSA) - IL CAIRO, 27 GEN - L'Italia concederà un prestito a tassi agevolati da oltre sei milioni di euro al Kenya per la costruzione di una strada, di un ponte pedonale e di un acquedotto, oltre che per la fornitura di attrezzature per scuole e ospedali, nella zona di Malindi.

Lo si è appreso oggi da Nairobi, dove ieri l'Ambasciatore italiano in Kenya, Alberto Pieri, e il Ministro del Tesoro keniano, Ukur Yatani, hanno firmato gli accordi per la realizzazione della "Fase II" del "Programma Integrato di Sviluppo Socio-Sanitario di Malindi".

L'iniziativa sarà finanziata attraverso un credito d'aiuto di 6.4 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita della popolazione nelle sub-contee di Malindi e Magarini, nella Contea di Kilifi, e si allinea al programma di sviluppo nazionale ''Kenya Vision 2030''. Le firme sono state apposte alla presenza del Direttore dell'Ufficio di Nairobi dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), Fabio Melloni.

Gli interventi, identificati dal Coast Development Authority of Kenya (CDA) insieme ad AICS, contribuiranno allo sviluppo socio-economico dell'area fra l'altro attraverso la costruzione di una strada asfaltata di 11.5 chilometri nella penisola di Ngomeni, di un ponte pedonale sul fiume Sabaki e di un "sistema di approvvigionamento idrico", si precisa dalla capitale keniana.

Prevista anche la "fornitura e installazione di attrezzature per strutture scolastiche e sanitarie". L'attuazione sarà affidata al CDA che si era già occupato con successo della prima fase, quella attuata tra il 2006 e il 2012, e che sarà supportato da AICS Nairobi.

L'Ambasciatore Pieri ha sottolineato come la firma dell'accordo si inserisce nell'ambito della consolidata azione della Cooperazione italiana a sostegno del percorso di sviluppo del Kenya e conferma l'impegno dell'Italia al riguardo. (ANSA).