Il Made in Italy protagonista della Fiera del Libro di Doha

Il Made in Italy protagonista della Fiera Internazionale del Libro di Doha. La cultura può essere anche una cosa per piccoli: è tutto dedicato ai bambini infatti lo stand allestito dall'Ambasciata d'Italia in Qatar nell'ambito della Fiera Internazionale del Libro che si apre domani a Doha.

Il padiglione - secondo quanto rende noto la nostra ambasciata a Doha -, uno dei più grandi dell'esposizione, è stato creato in collaborazione con 'Reggio Children', organizzazione per la formazione e la promozione dei diritti dell'infanzia conosciuta in tutto il mondo per il suo metodo educativo e prevede un fitto programma di worksphop, esibizioni, letture e percorsi interattivi.

L'obiettivo principale dello stand italiano è quello di fornire ai più piccini, compatibilmente con le disposizioni delle Autorità sanitarie, un'occasione per avvicinarsi alla lettura offrendo loro la possibilità di esplorare e imparare attraverso libri, illustrazioni e attività. Tutte made in Italy.

Proprio per questo, il padiglione proporrà una selezione di libri scritti da autori italiani o pubblicati da case editrici del nostro Paese da consultare liberamente. Inoltre, il calendario prevede, ove consentito dalle Autorità sanitarie, attività gratuite per i bambini.

Uno degli eventi più attesi sarà la presentazione delle versioni in arabo di due libri di Gianni Rodari. Si tratta di 'La torta in cielo' e 'Fiabe lunghe un sorriso'. Gli appassionati di Rodari avranno anche la possibilità di visitare l'esposizione 'Illustrazioni di Gianni Rodari', una selezione di immagini realizzate da 21 artisti bell'ambito della Fiera del libro per ragazzi di Bologna, che per la prima volta viene esposta in Qatar. Non solo. Lo stand ospiterà anche l'esposizione 'Out of silence. Yesterday, today, tomorrow, narrating through wordless books' sempre della Fiera del libro per ragazzi di Bologna: 41 libri senza parole pensati da autori italiani che hanno scelto di sperimentare una nuova forma narrativa.

Dalla lettura alla pittura. Tra gli ospiti, anche Enrica Pizzicori, artista specializzata in illustrazioni per piccini e autrice del logo del padiglione, che durante la fiera si esibirà in sessioni di pittura digitale. "Siamo particolarmente fieri del nostro padiglione - ha detto l'ambasciatore Alessandro Prunas -, è la nostra prima partecipazione a un evento istituzionale nel 2022 e abbiamo deciso di dedicarla ai più piccoli che, più degli adulti forse, vivono momenti difficili per via della pandemia. Per l'Italia come per il Qatar, l'educazione e la promozione delle potenzialità e dei diritti dei bambini sono una priorità, oggi più che mai. Per questo abbiamo voluto creare un evento dedicato a loro. Un evento dove, da domani al 22 di gennaio, tutti possano trovare stimoli e, perché no, anche un po' di sollievo da questi tempi duri".

