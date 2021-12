Maurizio Greganti nuovo ambasciatore d'Italia a Baghdad

(ANSA) - SENIGALLIA, 16 DIC - Maurizio Greganti, 55 anni, originario di Senigallia (Ancona) è il nuovo ambasciatore d'Italia in Iraq. L'annuncio, dopo la nomina deliberata dal Consiglio dei ministri e il gradimento del Paese interessato, è stato dato dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.

"È un onore - ha dichiarato - iniziare la missione in Iraq, paese cruciale per gli equilibri in Medio Oriente ed a cui siamo legati da un'antica e profonda amicizia. Lavorerò intensamente per rafforzare le relazioni bilaterali, nel segno della pace, della sicurezza e della prosperità condivisa".

Greganti, nato a Senigallia il 13 settembre 1966, ha conseguito una laurea in Scienze politiche presso l'Università Luiss di Roma nel 1990 e, in seguito, il master in studi amministrativi al Collegio d'Europa a Bruges. Ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1993 presso la Direzione generale per il personale e l'amministrazione. Nel 1995 è stato in servizio presso l'Ambasciata d'Italia ad Amman, Giordania, fino a inizio 2000. Per oltre tre anni ha prestato servizio presso l'Ambasciata d'Italia a Berlino, nel 2003 è rientrato a Roma e ha lavorato fino al 2009 nella Direzione generale per l'integrazione europea.

Successivamente è stato alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles. Dal 2015 è tornato alla Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza della Farnesina come capo dell'Unità per la Federazione russa, i paesi dell'Europa orientale, del Caucaso e dell'Asia centrale, fino a fine 2016; poi ha assunto l'incarico come ministro all'Ambasciata d'Italia a Washington (Stati Uniti). Dal 14 dicembre 2021 è il nuovo ambasciatore d'Italia a Baghdad in Iraq. (ANSA).