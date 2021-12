Costa d'Avorio, Amb.Luzzi incontra ministro su migrazioni

(ANSA) - IL CAIRO, 15 DIC - Il Ministro dell'Interno ivoriano Vagondo Diomandé, in un colloquio con l'Ambasciatore italiano Arturo Luzzi, ha fatto il punto sullo stato e sulle prospettive delle relazioni bilaterali nei settori migratorio e securitario e sull'ottima collaborazione esistente con l'Italia. Lo si è appreso da Abidjan.

La cooperazione tecnica bilaterale è sancita dalla Dichiarazione di intenti in materia di migrazione e sicurezza del 2020. Un Protocollo Tecnico è stato firmato a Roma a inizio ottobre per la realizzazione in Costa d'Avorio di quattro posti di frontiera, che contribuiranno a a rafforzare le capacità operative ivoriane nella gestione dei flussi migratori.

Il Ministro ivoriano, nel sottolineare "dell'eccellente livello delle relazioni bilaterali", ha manifestato l'intenzione di far pervenire una proposta di date per una possibile visita ad Abidjan della Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese.

Nel corso dell'incontro, l'Ambasciatore Luzzi ha consegnato a Diomandé kit antidroga e materiale elettronico utile alle attivita' investigative. E' stato espresso il comune auspicio di poter lavorare in stretto raccordo per irrobustire ulteriormente la collaborazione strategica bilaterale in materia di sicurezza e migrazioni. (ANSA).