Usa: Ambasciata Italia lancia programma eventi arte e spettacolo

(ANSA) - WASHINGTON, 07 DIC - Aderendo alla Giornata del Contemporaneo, manifestazione promossa da Amaci (Associazione Musei d'Arte Contemporanea Italiani) che coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, l'Ambasciata a Washington e la rete consolare e degli Istituti Italiani di Cultura negli Usa propongono diverse iniziative su tutto il territorio statunitense.

Il 7 dicembre, l'Ambasciata e l'Istituto Italiano di Cultura di Washington presentano una video-performance di danza contemporanea, diretta dalla regista Carola Mamberto e ispirata alla mostra delle due artiste italiane Goldschmied&Chiari, dal titolo "Magnifica". La coreografia è stata creata da Mimmo Miccolis, coreagrafo del Washington Ballet, ed è accompagnata da un documentario 'dietro le quinte' sulla performance di danza e il lavoro del duo di artiste milanesi.

A New York, l'Istituto di Cultura e il Consolato Generale ospitano un'istallazione site-specific creata ad hoc dall'artista e designer Antonio Marras, dal titolo 'Su per le antiche scale', accompagnata da una performance diretta dal coreografo Marco Angelilli, con Gabriel Da Costa e Francesco Napoli, e la voce di Maurizio Rippa, con la curatela di Valeria Orani. A Los Angeles, dal 6 all'11 dicembre l'Istituto di Cultura e il Consolato Generale presentano 'WORD - Turbomondi (Melodia)', una Video opera e presentazione dell'artista Andrea Martinucci. Il 10 dicembre l'Istituto di Cultura di Chicago - in collaborazione con l'Istituto di Cultura di San Francisco - presenta 'Dis-connect: engaging with distance in performance art', webinar online che riflette sulla creazione di performance nella particolare condizione di assenza di pubblico, con la partecipazione delle curatrici Mistura Allison e Asha Iman Veal, dell'artista Marina Cavadini e dell'Assistant Professor Adj. Il Consolato generale a Boston il 9 dicembre ospita un evento virtuale con lo scrittore Ugo La Pietra, autore di "Città domestica" sul tema della stanza in chiave multidisciplinare, in una conversazione con Alastair Gordon moderata da Francesca Romana Forlini.

"Dopo quasi due anni di restrizioni dovute alla pandemia, sono particolarmente lieta di presentare un programma di iniziative sia in presenza che digitali, per celebrare la 17ma Giornata del Contemporaneo negli Stati Uniti", ha dichiarato l'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia nell'inaugurare la rassegna negli Usa. "Le performance, i seminari e l'intero programma iniziative nell'ambito di questa rassegna conferma ancora una volta la creatività e l'attualità degli artisti italiani, mettendo in luce il ponte che l'arte contemporanea rappresenta nei rapporti tra le società dei nostri due Paesi.", ha aggiunto. (ANSA).