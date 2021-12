Zappia ospita la conferenza delle organizzazioni italoamericane

(ANSA) - WASHINGTON, 04 DIC - L'ambasciatrice d'Italia a Washington DC, Mariangela Zappia, ha ospitato ieri sera a Villa Firenze i membri della Conference of Presidents of Major Italian American Organizations (Copomiao), che per la prima volta si è riunita a Washington. "L'ambasciata, e le istituzioni italiane di entrambe le parti dell'Atlantico apprezzano grandemente tutto ciò che fate ogni giorno per promuovere la nostra lingua, la nostra cultura e le nostre tradizioni in questo Paese eccezionale", ha osservato l'ambasciatrice Zappia nel dare il benvenuto al presidente della Copomiao, Basil Russo (ex giudice in pensione) e agli oltre 50 membri presenti all'evento.

"Siamo orgogliosi di lavorare con voi, gomito a gomito, per continuare a rafforzare e promuovere la nostra magnifica Italia", ha aggiunto, ricordando come "l'identità italiana è forte in tutti gli aspetti della vita quotidiana di questo meraviglioso Paese: dal cibo all'arte, dalla cultura alla musica, dall'architettura alla politica, dall'innovazione all'high tech".

Copomiao è una coalizione che riunisce i presidenti delle 48 principali associazioni italo-americane presenti negli Stati Uniti. Molto forte è anche l'impegno a sostegno della valorizzazione della figura di Cristoforo Colombo. A giugno scorso l'organizzazione ha lanciato il cosiddetto 'Columbus Project', iniziativa che si propone una sensibilizzazione ad ampio spettro sulla figura del navigatore genovese e sul significato che essa assume per la comunità italiana e italo-americana presente nel Paese. (ANSA).