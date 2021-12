Archeologia: 50 anni di relazioni fra Italia e Cipro

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Italia e Cipro celebrano quest'anno 50 anni di relazioni bilaterali in campo archeologico. Per l'occasione, nei giorni scorsi si è tenuta una cerimonia a Kastelliotissa, a Nicosia, in cui è stato proiettato il documentario "Digging History" (disponibile su Youtube); un evento a cui hanno partecipato l'Ambasciatore d'Italia a Cipro, Andrea Cavallari, e il Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture e del Lavoro della Repubblica di Cipro Yiannis Karousos. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni, delle missioni diplomatiche e ricercatori.

L'Ambasciatore Cavallari ha sottolineato l'importanza di promuovere e sostenere le attività archeologiche italiane a Cipro e celebrare i profondi legami culturali tra i due Paesi.

A seguire, il ministro Karousos ha riaffermato l'importanza della cooperazione tra i due Paesi, soffermandosi su delle aree che negli ultimi anni hanno dato degli ottimi risultati, tra cui la collaborazione per la salvaguardia del patrimonio culturale.

Il documentario "Digging History" è composto da sette mini episodi, ognuno dei quali mette in evidenza il lavoro sul progetto archeologico, avviato ad aprile 2021, delle cinque missioni italiane a Cipro e dei loro partner locali. (ANSA).