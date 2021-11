Spagna: al via la settimana della cucina italiana

(ANSA) - MADRID, 22 NOV - Formazione, promozione, degustazioni, tutela delle indicazioni geografiche e di prodotto, biodiversità, tecnologia, emozioni, concorsi, dibattiti: sono gli ingredienti della VI Settimana della Cucina italiana in Spagna, al via oggi. Un menù di iniziative che - fino a domenica 28 novembre - vedrà "coinvolti tutti gli attori del Sistema Italia nel Paese iberico (Ambasciata, Consolato Generale a Barcellona, Istituti Italiani di Cultura, Ufficio ICE, Ufficio ENIT, Camere di Commercio, Consolati Onorari, Scuole)", si legge in una nota..

Il tutto si svolge sotto il coordinamento dell'Ambasciata a Madrid. Secondo l' ambasciatore in Spagna, Riccardo Guariglia, l'iniziativa rappresenta "una straordinaria occasione per proporre in modo sinergico il meglio delle nostre tradizioni culinarie, che si traducono nella valorizzazione piena della dieta mediterranea, di cui l'Italia e la Spagna sono tra i Paesi di riferimento".

Tra gli ospiti presenti nel corso della settimana, ci saranno gli chef Nino Mosca e Gioacchino Sensale, membri dell'Associazione Ambasciatori del Gusto, e la giornalista Lorenza Scalisi, che domani alle 19 presenterà il suo libro 'Tutti i Piatti del Presidente' presso l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Eventi in programma nell'ambito di questa iniziativa e link utili sono consultabili sul sito dell'ambasciata italiana a Madrid. (ANSA).