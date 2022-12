Festival del cinema italiano di Madrid, premio a Ceron

(ANSA) - MADRID, 02 DIC - È Corrado Ceron, con il suo 'Acqua e Anice', il regista vincitore del premio del pubblico per il miglior lungometraggio al Festival del Cinema italiano di Madrid, arrivato alla sua 15esima edizione: lo indica l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) della capitale spagnola, organizzatore dell'evento.

Il palmares completo del festival include premi di una giuria a Valerio Ferrara per il suo cortometraggio 'Il barbiere complottista', a Isabel Achával e Chiara Bondì per il documentario 'Le Leonesse'. Il Premio Solinas Italia-Spagna 2022 è invece andato a Filippo Ciufoletti e Tommaso Scelba per 'L'Attenuarsi'. Premio speciale per il Giffoni Festival.

Il Festival del cinema italiano di Madrid, andato in scena dal 23 al 30 novembre, ha accolto quasi 14.000 spettatori.

(ANSA).