L'Iran annuncia la ripresa dei voli verso l'Europa il 31 gennaio

Il capo dell'organizzazione per l'aviazione civile iraniana, Hossein Pourfarzaneh, ha annunciato che dalla fine di gennaio riprenderanno i voli per l'Europa, dopo che a metà ottobre i collegamenti erano stati interrotti in seguito alle sanzioni imposte dall'Unione europea contro la Repubblica islamica per la fornitura di droni a Mosca utilizzati nel conflitto contro Kiev.

Il primo volo annunciato sarà da Teheran a Parigi il 31 gennaio, operato dalla compagnia privata 'Airtoru Airlines', ha affermato Pourfarzaneh, durante una conferenza stampa come riferisce Irna, aggiungendo che sono in programma anche voli verso "due destinazioni europee" con la compagnia aerea iraniana, Qeshm Air, ma ulteriori dettagli verranno rivelati in seguito.



