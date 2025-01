Allagate le tende degli sfollati a Gaza, situazione critica

Oltre 1.500 tende che ospitavano gli sfollati nei campi profughi e nei rifugi di Gaza sono state allagate a causa delle forti piogge nell'enclave devastata dalla guerra negli ultimi due giorni. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa che cita la Protezione civile secondo cui le squadre di soccorso hanno trovato centinaia di tende allagate, con livelli d'acqua superiori a 30 cm peggiorando una situazione già critica per i profughi.

A Gaza City, le squadre della Protezione civile hanno trovato 242 tende allagate nei campi situati nei terreni dello stadio Yarmouk e nel parco municipale di Gaza, 185 tende nell'area del complesso Saraya e 70 tende nell'area di parcheggio Shujaiya.

Stessa situazione a Rafah dove 170 tende lungo la strada costiera sono rimaste danneggiate a causa delle forti piogge e a Khan Yunis dove sono state inondate anche più di 665 tende in aree come l'Università di Al-Aqsa, attorno alla prigione di Asda e nel quartiere di Barakah.

La Striscia di Gaza è stata colpita da un'ondata di freddo e da piogge torrenziali che hanno aggravato la situazione di 2,3 milioni di persone del territorio, già colpita da una crisi umanitaria.



