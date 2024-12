Siria, Jolani incontra rappresentanti del clero cristiano

Il leader de facto della Siria Ahmed al-Sharaa, noto anche come Abu Mohammed al-Jolani, ha incontrato i rappresentanti del clero cristiano, in un contesto di preoccupazione tra le minoranze siriane che si aspettano garanzie dal nuovo potere. "Il leader della nuova amministrazione siriana, Ahmed al-Sharaa, ha incontrato una delegazione della comunità cristiana a Damasco", ha affermato il Comando generale della Siria in una dichiarazione su Telegram, pubblicando le foto dell'incontro con i rappresentanti cattolici, ortodossi e anglicani.



