Onu, 'la sanità di Gaza è sull'orlo del collasso totale'

L'assistenza sanitaria nel territorio palestinese è sull'orlo del collasso a causa degli attacchi israeliani contro gli ospedali della Striscia di Gaza: lo affermano le Nazioni Unite in un rapporto pubblicato oggi. "Il modello di attacchi mortali di Israele contro e vicino agli ospedali di Gaza, e i combattimenti associati, hanno spinto il sistema sanitario sull'orlo del collasso totale, con effetti catastrofici sull'accesso dei palestinesi all'assistenza sanitaria e medica", afferma l'ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani in una dichiarazione che accompagna il rapporto.

I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno rivendicato oggi la responsabilità di due attacchi missilistici contro Israele: la rivendicazione segue un comunicato pubblicato ieri sera dall'esercito israeliano, in cui l'Idf dichiarava di aver intercettato un missile lanciato dallo Yemen prima che entrasse nello spazio aereo del Paese. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, ha affermato che sono stati lanciati due missili: il primo diretto verso l'aeroporto Ben Gurion vicino a Tel Aviv e il secondo verso a una centrale elettrica a sud di Gerusalemme. Gli Houthi hanno lanciato numerosi attacchi missilistici e con droni contro Israele dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, scatenata il 7 ottobre 2023 da un attacco senza precedenti sul suolo israeliano da parte del movimento islamista palestinese Hamas.

