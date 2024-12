"Coloni ebrei assaltano i cortili della moschea al Aqsa"

"Coloni ebrei estremisti hanno assaltato i cortili della moschea di Al-Aqsa nella Gerusalemme Est occupata sotto la protezione della polizia": lo riferisce l'agenzia giordana Petra. "Il Dipartimento delle dotazioni islamiche di Gerusalemme Est ha riferito che 240 coloni ebrei sono entrati nella moschea in gruppi attraverso la Porta di Al-Maghariba, eseguendo rituali provocatori nei cortili, pesantemente sorvegliati dalle forze israeliane".

Il parlamento monocamerale israeliano (Knesset) ha approvato l'estensione dello stato d'emergenza del Paese fino al 16 dicembre 2025, in conformità con le raccomandazioni del gabinetto di sicurezza. Lo riportano i media locali.

Ventinove parlamentari hanno votato a sostegno della risoluzione, mentre sette contro. Lo stato d'emergenza consente al gabinetto di emanare regolamenti che scavalcano la legislazione della Knesset. Il parlamento israeliano ha votato anche l'approvazione definitiva di un disegno di legge che aumenta il tetto del deficit del Paese al 7,7% del Pil e amplia di 9 miliardi il bilancio 2024 per coprire le spese per la difesa.



Nelle ultime 24 ore nella Striscia di Gaza sono morte 21 persone, facendo salire il totale dall'inizio della guerra a 45.338 morti: lo comunica nel suo bollettino quotidiano il ministero della Sanità di Hamas, che dà conto anche di 107.764 feriti in totale dal 7 ottobre 2023.

