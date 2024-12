Appello Unicef, stop allo spargimento di sangue dei bimbi a Gaza

Un'azione globale urgente per porre fine alle sofferenze quotidiane dei bambini di Gaza, che continuano ad affrontare spargimenti di sangue, fame, malattie e freddo. E' l'appello lanciato dalla direttrice dell'Unicef, Catherine Russell.

Giovedì "in un altro devastante attacco al campo di Nuseirat, nel centro di Gaza, 33 persone sarebbero state uccise - tra cui almeno 8 bambini - e 50 ferite dagli attacchi aerei. L'ultima violenza si aggiunge alla sconcertante cifra di oltre 160 bambini uccisi a Gaza in poco più di un mese. Si tratta di una media di 4 bambini al giorno dall'inizio di novembre", afferma Russell. "Il mondo non può distogliere lo sguardo quando così tanti bambini sono esposti quotidianamente a spargimenti di sangue, fame, malattie e freddo. Chiediamo con urgenza a tutte le parti in conflitto, e a coloro che hanno influenza su di esse, di intraprendere un'azione decisiva per porre fine alle sofferenze dei bambini, di rilasciare tutti gli ostaggi, di garantire il rispetto dei diritti dei bambini e di aderire agli obblighi previsti dal diritto internazionale umanitario", ha aggiunto.

La Russell ha quindi sottolineato che "i bambini non hanno iniziato questo conflitto e non hanno il potere di fermarlo, eppure stanno pagando il prezzo più alto con le loro vite e il loro futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA