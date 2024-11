Tajani,anche oggi proiettile Hezbollah su Unifil ma senza feriti

"Anche stamani è arrivato un proiettile di Hezbollah contro la base italiana di Unifil, ma non ci sono stati danni alle persone". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'In mezz'ora' su Rai 3, confermando poi che i feriti italiani colpiti nei giorni scorsi "non sono gravi". Allo stesso tempo, ha rilevato, "la situazione è veramente complicata perché si combatte anche attorno alle caserme Unifil".

Per questo, ha ricordato Tajani, l'Italia chiede da tempo alle Nazioni Unite di assumere un "atteggiamento più coraggioso" e di "cambiare le regole di ingaggio" per i Caschi Blu in Libano, in modo che possano svolgere pienamente un ruolo di "garanti di pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA