'Israele spinge cessate fuoco con Libano regalo a Trump'

Ron Dermer, ministro degli affari strategici di Netanyahu, è stato domenica scorsa a Mar-a-Lago, prima tappa del suo tour negli Stati Uniti, e ha detto a Donald Trump e Jared Kushner che Israele si sta affrettando a promuovere un accordo di cessate il fuoco in Libano. Lo riferisce il Washington Post, che cita tre attuali ed ex funzionari israeliani informati sull'incontro. L'obiettivo di Israele sarebbe garantire una rapida vittoria in politica estera al presidente eletto.

"C'è un accordo sul fatto che Israele regalerebbe qualcosa a Trump... che a gennaio ci sarà un accordo sul Libano", ha detto un funzionario israeliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA