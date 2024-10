Israele, vertice di 5 ore con Netanyahu per la risposta all'Iran

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è incontrato ieri sera per oltre cinque ore con un gruppo di ministri, alti funzionari dell'Idf e dell'intelligence per cercare di raggiungere una decisione riguardo alla portata e ai tempi della risposta israeliana contro l'Iran. Lo riferisce Axios citando due alti funzionari israeliani.

Il primo ministro d'Israele dovrebbe avere in giornata una telefonata con il presidente Usa Joe Biden, sempre secondo quanto riferisce Axios.



