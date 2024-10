Idf, al via operazione terrestre in parte ovest Libano sud

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver avviato un'operazione terrestre "limitata, localizzata e mirata" contro Hezbollah nella parte occidentale del Libano meridionale.

L'operazione terrestre israeliana nel Libano meridionale è iniziata il 30 settembre; fino ad ora si era concentrata sul lato orientale del confine. L'Idf afferma inoltre che è la prima volta che una divisione di riserva dell'Idf viene utilizzata in operazioni di combattimento nel Libano meridionale che si unisce alle altre tre divisioni coinvolte nell'offensiva terrestre.

La divisione di riserva si unisce alle tre divisioni dell'esercito permanente già operative nei settori centrale e orientale del Libano meridionale, aggiungendo - scrive il Times of Israel - migliaia di truppe all'offensiva terrestre di Israele, portando il numero totale di soldati dispiegati in Libano a superare probabilmente i 15.000.

Il portavoce israeliano in lingua araba, Avichay Adraee, ha intanto diffuso un nuovo avviso ai libanesi residenti nel sud del Paese, invitandoli a spostarsi verso nord. L'Idf - afferma il messaggio ripreso da Guardian - continua ad attaccare i siti di Hezbollah nel vostro villaggio e nelle vicinanze, e per la vostra sicurezza vi è proibito tornare a casa fino a nuovo avviso. Dovreste astenervi dal dirigervi a sud, chiunque si diriga a sud sta mettendo in pericolo la propria vita".



