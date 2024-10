Attacco a Israele, l'Iran lancia 180 missili balistici

L'Iran attacca Israele, pioggia di missili su Tel Aviv e Gerusalemme

Violento attacco a Israele con due ondate di missili, per un totale di 180, scagliati dall'Iran. Alla popolazione è stato ordinato di entrare nei rifugi al suono delle sirene d'allarme. Gli attacchi avrebbero però avuto conseguenze limitate: l'Idf ha fatto sapere che schegge o razzi sono caduti a Tel Aviv, vicino al Mar Morto, nel sud del Paese e nella regione di Sharon. Biden ha dato indicazione all'esercito Usa di abbattere i missili dell'Iran. La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha fatto sapere che "l'Iran è ora in stato di guerra", minacciando tutti i Paesi che sosterranno Israele. "L'Iran ha fatto un grosso errore stasera e ne pagherà le conseguenze", ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu al gabinetto di sicurezza. A Jaffa, nel sud dell'area metropolitana di Tel Aviv, due uomini con armi automatiche e coltelli hanno colpito i passeggeri in un vagone del metrò leggero e hanno sparato sulle persone in quel momento presenti sulla banchina. Sei i morti alla fine dell'attacco.

