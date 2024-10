Medio Oriente: L'Iran attacca Israele, pioggia di missili su Tel Aviv. Idf: 'è finito, lasciate i rifugi' - LIVE

09:16

L'esercito israeliano ha pubblicato un documento in cui il comandante dell'unità Aguz conferma per la prima volta che l'Idf ha effettuato operazioni segrete di commando transfrontalieri negli ultimi mesi nel sud del Libano: "Abbiamo iniziato con più operazioni di basso profilo, e oggi entreremo in una manovra più significativa e riporteremo i residenti del nord sani e salvi alle loro case. Questa è una questione fondamentale, è dal 2006 che non operiamo in Libano". Lo riporta Channel 12.

L'Idf ha anche pubblicato la documentazione dei preparativi effettuati dalla 98ma divisione in vista del suo ingresso in Libano. Commando, paracadutisti e mezzi corazzati della 7ma brigata si sono preparati nelle ultime settimane per l'operazione. iniziato nel sud del Libano, "Dopo molti mesi di manovre nella Striscia di Gaza, dove i combattenti della divisione hanno acquisito competenze ed esperienza operativa, sono andati a nord e stanno ora manovrando nel settore settentrionale dopo aver apportato i necessari aggiustamenti per il combattimento. in Libano", ha detto l'Idf.