Presidente Iran,efficaci le azioni degli Houthi per la Palestina

Le mosse degli Houthi yemeniti a sostegno della Palestina sono state importanti ed efficaci, riuscendo ad esercitare pressione su Israele e i suoi sostenitori. Lo ha affermato il presidente eletto dell'Iran, Massoud Pezeshkian, durante un incontro con il portavoce e il negoziatore capo del gruppo yemenita, sostenuto da Teheran, Mohammed Abdulsalam. I rapporti tra l'Iran e gli Houthi si basano su una fiducia comune e inviolabile mentre la cooperazione reciproca continuerà in modo più forte che prima, ha aggiunto il presidente iraniano, come riferisce la tv di Stato. Pezeshkian ha anche lanciato un appello alla coordinazione tra i Paesi islamici "per porre fine alla tirannia contro i musulmani".

Durante il colloquio, il funzionario degli Houthi, che si trova a Teheran per partecipare alla cerimonia di insediamento di Pezeshkian, ha affermato che il suo gruppo continuerà "la cooperazione e la coordinazione con l'Iran per affrontare le sfide comuni".



