Riapre l'ambasciata dell'Azerbaijan a Teheran

L'ambasciata della Repubblica dell'Azerbaigian ha ripreso oggi le attività in una nuova sede a Teheran, dopo il ritorno dell'ambasciatore e del personale. Lo riporta l'Irna.

Baku aveva chiuso l'ambasciata in segno di protesta per un attacco armato avvenuto nel gennaio 2023, che aveva provocato la morte di un membro del personale e il ferimento di altri due.

L'Iran ha promesso di rispettare il suo impegno di proteggere l'ambasciata nel quadro della Convenzione di Vienna.



