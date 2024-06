Gallant: 'Israele non vuole una guerra in Libano'

Israele non vuole una guerra in Libano ma può infliggere notevoli danni a Hezbollah se la diplomazia fallisse. Lo ha detto il ministro della difesa di Israele Yoav Gallant nel corso della sua visita a Washington. "Hezbollah capisce molto bene che possiamo infliggere pesanti danni in Libano se la guerra dovesse essere lanciata", ha aggiunto Gallant.

L'Egitto e gli Emirati arabi uniti (Uae), secondo alcune 'fonti informate' citate dal Times of Israel, sono pronti a partecipare ad una forza di sicurezza nel dopoguerra a Gaza. Durante il suo viaggio in Qatar, Egitto, Israele e Giordania, il segretario di Stato Usa Blinken - secondo le fonti - ha informato gli interlocutori che gli Usa hanno fatto progressi sul dossier ricevendo il sostegno di Egitto ed Emirati per la creazione - a certe condizioni - di una forza che lavorerebbe nella Striscia a fianco di funzionari palestinesi locali.

Tre persone intanto sono state uccise e altre 11 ferite in un attacco attribuito a Israele a sud di Damasco. Lo ha sostenuto l'Osservatorio siriano per i diritti umani, ripreso dai media israeliani. L'attacco - secondo la stessa fonte - avrebbe centrato una struttura usata dagli Hezbollah e dalle milizie iraniane vicino la città di Sayyidah Zaynab.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA