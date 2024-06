Media, i carri armati israeliani avanzano a Rafah

I carri armati israeliani sono entrati ieri nella parte occidentale di Rafah, mentre la città è stata sottoposta a un intenso fuoco di elicotteri, droni e artiglieria, in quello che i residenti hanno descritto come uno dei peggiori bombardamenti dell'area finora.

L'assalto a Rafah, scrive il Guardian, ha allontanato più di un milione di palestinesi che vi si erano rifugiati, costringendoli in aree con scarso o nullo accesso a cibo, acqua o ripari. Le Nazioni Unite avvertono che si prevede che più di un milione di persone "dovranno affrontare la morte e la fame entro la metà di luglio".



