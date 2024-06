Biden: 'E' credibile che Netanyahu allunghi la guerra per motivi politici'

"Ci sono tutte le ragioni per trarre questa conclusione". Lo ha detto Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva, nel corso di un'intervista a Time, se il premier israeliano Benjamin Netanyahu stesse prolungando la guerra per motivi politici. Biden ha ribadito inoltre che non c'è certezza su possibili crimini di guerra a Gaza da parte delle forze israeliane.

Il governo del Qatar ha trasmesso intanto ad Hamas la proposta israeliana sul cessate il fuoco in linea con le posizioni espresse da Biden. Majed Al-Ansari, portavoce del ministero degli esteri di Doha, ha aggiunto però che non si sono avute finora "approvazioni concrete" da entrambe le parti, sebbene le distanze si siano abbreviate. "Siamo in attesa - ha aggiunto citato dai media - di una chiara posizione israeliana che rifletta l'intero governo in risposta alla proposta Usa su Gaza".

Israele: '43 dei 120 ostaggi ancora a Gaza sono morti'

Un terzo degli ostaggi israeliani ancora in mano di Hamas a Gaza è morto, ovvero 43 su 120. La stima è contenuta in un conteggio effettuato dal governo israeliano che è stato riferito da media internazionali ripresi dal Jerusalem Post.

Il dato - è stato spiegato - si basa su varie fonti, tra cui informazioni di intelligence, telecamere a circuito chiuso o video e analisi forensi. La liberazione dei 120 ostaggi, compresi i corpi dei 43 stimati morti fa parte dello schema di intesa fra Hamas e Israele, rilanciato dal presidente Biden. Il 7 ottobre furono rapiti nei kibbutz circa 250 persone, una parte è stata rilasciata a novembre.

