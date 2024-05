Media, 'Biden ha bloccato una spedizione di munizioni a Israele'

La scorsa settimana l'amministrazione Biden ha bloccato una spedizione di munizioni Usa in Israele. Lo scrive Axios citando due alti funzionari israeliani. Si tratta della prima volta dal 7 ottobre. Pare che questa mossa abbia sollevato serie preoccupazioni nel governo israeliano. Axios ricorda come Biden si trovi ad affrontare aspre critiche in patria da chi si oppone al suo sostegno incondizionato a Israele. A febbraio la Casa Bianca chiese di fornire garanzie che le armi Usa fossero utilizzate dall'esercito israeliano a Gaza in conformità col diritto internazionale. Israele ha fornito una lettera di assicurazioni firmata a marzo.



