Israele a Hamas, intesa in una settimana o entriamo a Rafah

L'Israele ha notificato ad Hamas che se non si raggiunge un accordo entro una settimana, comincerà l'operazione a Rafah. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti egiziane. L'indiscrezione è stata ripresa anche da Haaretz.

Un leader di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di moltiplicare le sue dichiarazioni ai media allo scopo di sabotare gli sforzi per ottenere una tregua. Il membro dell'ufficio politico di Hamas, Hossam Badran, ha dichiarato all'Afp che i suoi negoziatori stanno attualmente discutendo, a livello interno e con altri gruppi armati palestinesi, la proposta di tregua trasmessa alla fine di aprile, prima di tornare al Cairo, dove si svolgeranno i negoziati indiretti con Israele. I mediatori - Egitto, Qatar, Stati Uniti - aspettano ancora al Cairo la risposta di Hamas a questa offerta di tregua.

Il kibbutz di Beeri ha reso noto che l'ostaggio Dror Or, 49 anni, rapito da Hamas con due figli, è stato assassinato il 7 ottobre e il suo corpo è stato portato a Gaza dove si trova tuttora. I figli Alma e Noam sono stati rilasciati dopo 50 giorni di prigionia nella Striscia. La madre dei due ragazzi è stata uccisa il 7 ottobre nel kibbutz.

L'esercito israeliano ha annunciato che al termine di "una lunga e complessa" indagine è stato identificato il corpo di Elyakim Libman finora ritenuto ostaggio di Hamas e invece ucciso nell'attacco del 7 ottobre della fazione islamica. "Il suo corpo - ha aggiunto - è stato ritrovato in Israele". L'indagine identificativa - ha spiegato - si è basata su "prove sul campo" ed è stata condotta dall'esercito stesso, dalla polizia e dall'Istituto nazionale di medicina legale.

"Siamo determinati a riportare a casa tutti gli ostaggi" Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un incontro con i sopravvissuti alla Shoah alla vigilia del Giorno in cui in Israele se ne celebra il ricordo. "Stiamo facendo - ha aggiunto - grandi sforzi a questo fine. Ne abbiamo già riportati indietro la metà. Non dimenticheremo nessuno".

Un attacco aereo notturno su una casa nel nord di Rafah ha causato 7 vittime, di cui 4 bambini. Lo riferisce Al Jazeera. Anche a Rafah est l'emittente qatarina parla di "un aumento degli attacchi aerei e dei bombardamenti di artiglieria". Gli attacchi militari israeliani si sono intensificati anche in alcune parti del nord di Gaza, come il quartiere di Sheikh Ijlin, così come nel centro della Striscia, dove testimoni oculari affermano che vi è un "costante intenso bombardamento di artiglieria", sostiene Al Jazeera.

"Erdogan, il dittatore che sogna di essere sultano, lavora al servizio di Hamas, viola gli accordi e vuole danneggiare Israele ma in realtà danneggia i suoi palestinesi che finge di aiutare". Lo ha detto il ministro degli esteri Israel Katz dopo le decisioni di Ankara di tagliare l'import-export con Israele. "Lavoreremo - ha aggiunto - per ridurre ogni legame finanziario tra lui e l'Autorità nazionale palestinese e Gaza. Coloro che intraprenderanno azioni unilaterali contro l'economia israeliana riceveranno una risposta dolorosa e adeguata. Erdogan vuole danneggiare Israele, ma danneggerà soprattutto l'economia palestinese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA