Papa Francesco continua a lanciare appelli per la pace, con una attenzione particolare per Ucraina e Striscia di Gaza: "Una pace negoziata è meglio di una guerra senza fine", ha detto Bergoglio in una intervista a Cbs News.

"Per favore. I paesi in guerra, tutti quanti, fermino la guerra.

Cerchino di negoziare. Cerchino la pace", ha chiesto il pontefice.



