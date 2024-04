Media, tendopoli a Khan Yunis forse in vista attacco a Rafah

Foto satellitari analizzate dall'Associated Press sembrano mostrare un nuovo complesso di tende in costruzione vicino a Khan Younis nella Striscia di Gaza mentre l'esercito israeliano tiene il punto sui piani di un'offensiva contro la città di Rafah. Lo riportano i media israeliani aggiungendo che a rischiesta di commento il governo israeliano non ha risposto.

Le immagini mostrano che il complesso della tende inizia ad essere in costruzione il 16 aprile, appena ad ovest di Khan Younis mentre le immagini scattate domenica mostrano che l'accampamento è cresciuto nel tempo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA