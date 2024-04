Israele, 'Hamas ha rifiutato la proposta dei mediatori al Cairo'

Hamas ha rifiutato l'offerta avanzata da Israele la settimana scorsa al Cairo. Lo ha fatto sapere l'ufficio del premier per conto del Mossad. "Il rifiuto della proposta dei tre mediatori che prevedeva un margine di flessibilità significativamente maggiore da parte israeliana, dimostra - ha detto - che Sinwar non è interessato a un accordo umanitario e al ritorno dei ostaggi, e continua ad approfittare delle tensioni con l'Iran per cercare di unire i teatri e di realizzare un'escalation generale nella regione". Israele - ha aggiunto - "farà di tutto per riportare indietro i 133 ostaggi da Gaza il prima possibile".



