Biden, 'la sofferenza dei palestinesi è in cima a miei pensieri'

"Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per interrompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà in cima ai pensieri di molti. E' in cima ai mie pensieri": è quanto afferma il presidente Usa Joe Biden in una dichiarazione diffusa nella notte dalla Casa Bianca per l'inizio del Ramadan.

"Il mese sacro è un momento di riflessione e rinnovamento - prosegue - Quest'anno arriva in un momento di immenso dolore. La guerra a Gaza ha inflitto terribili sofferenze al popolo palestinese. Sono stati uccisi più di 30.000 palestinesi, la maggior parte dei quali civili, tra cui migliaia di bambini".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA