Intelligence Usa: 'Netanyahu è in crisi di consensi'

"L'opinione pubblica israeliana sta perdendo la fiducia nelle capacità di leader di Benjamin Netanyahu da quando è iniziata la guerra a Gaza". Lo rivela il rapporto annuale dell'intelligence americana sulle minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. Le agenzie americane avvertono, inoltre, che si aspettano nelle prossime settimane "grandi proteste che chiedono le sue dimissioni e nuove elezioni. Un governo diverso, più moderato, è una possibilità". Il rapporto dell'intelligence americana rileva che per la maggior parte gli israeliani "sostengono la distruzione di Hamas" ma l'aumento delle vittime civili di fame e malattie a Gaza ha fatto aumentare lo scetticismo nei confronti di Netanyahu. Le agenzie americane avvertono, inoltre, che "Israele dovrà affrontare una dura resistenza armata di Hamas negli anni a venire" e che "faticherà a distruggere l'organizzazione terroristica".

Almeno tre medici palestinesi a Gaza hanno riferito alla Bbc di essere stati bendati, detenuti, costretti a spogliarsi e ripetutamente picchiati dalle truppe israeliane dopo un raid nel loro ospedale - il Nasser di Khan Yunis - il15 febbraio scorso. Lo riporta l'emittente britannica, che pubblica oggi sul suo sito un breve video ripreso il 16 febbraio in cui si vedono numerose persone - apparentemente membri del personale medico dell'ospedale - in ginocchio, in mutande e con le mani dietro la testa detenute dalle forze israeliane davanti al pronto soccorso della struttura.

Ahmed Abu Sabha, un medico dell'ospedale, ha detto all'emittente di essere stato trattenuto per una settimana, aggiungendo che durante questo periodo un soldato israeliano gli ha fratturato una mano ed è stato attaccato da cani con la museruola. Il suo racconto è molto simile a quello di altri due medici che hanno chiesto l'anonimato per paura di ritorsioni, prosegue la Bbc. I due hanno detto di essere stati umiliati, picchiati, bagnati con acqua fredda e costretti a inginocchiarsi per ore. Inoltre, hanno affermato di essere stati detenuti per giorni prima di essere rilasciati. La Bbc ha riferito i loro racconti alle Forze di difesa israeliane (Idf), che non hanno commentato direttamente i resoconti, né hanno negato specifiche accuse di maltrattamenti. Tuttavia, hanno negato che il personale medico abbia subito danni durante l'operazione, sottolineando che "qualsiasi abuso sui detenuti è contrario agli ordini dell'Idf ed è quindi severamente proibito". Il 17 febbraio scorso il portavoce militare israeliano aveva reso noto che le truppe continuavano a operare nell'ospedale Nasser, dove hanno "arrestato circa 100 sospettati di attività terroristica". Il giorno prima, l'Idf aveva fatto sapere che farmaci con i nomi degli ostaggi erano stati trovati nell'ospedale.

Circa 100 razzi sono stati lanciati in due riprese dal Libano verso le Alture del Golan, nel nord di Israele, questa mattina. Lo ha fatto sapere, citato dai media, l'esercito israeliano secondo cui si tratta di una delle maggiori salve di tiri da Libano dall'inizio della guerra con Gaza. Alcuni dei razzi - secondo la stessa fonte - sono stati intercettati dal sistema di difesa anti missili, mentre la maggior parte sono caduti in aree aperte. Non si segnalano vittime al momento. Il risposta, l'aviazione israeliana ha colpito 3 siti di lancio da cu sono partiti i razzi.

Von der Leyen, 'importante lavorare con Unrwa per aiuti a Gaza'

"Dobbiamo garantire la sicurezza della distribuzione degli aiuti a Gaza. Questo rende ancora più importante lavorare con le agenzie che sono ancora presenti sul posto. E questo è il caso dell'Unrwa. A gennaio sono state mosse gravi accuse contro alcuni membri del personale dell'Unrwa. Per questo motivo abbiamo deciso di valutare le nostre decisioni di finanziamento. Da allora, le Nazioni Unite hanno condotto un'indagine interna e hanno creato un gruppo di revisione indipendente, guidato da Catherine Colonna". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen alla Plenaria del Pe a Strasburgo. "L'Unrwa ha anche accettato di sottoporsi a una verifica da parte di esperti esterni nominati dall'Unione Europea. Di conseguenza, procederemo con il pagamento di 50 milioni di euro milioni di euro a sostegno dell'Unrwa. Le prossime tranche saranno erogate non appena l'Agenzia adotterà gli altri altri passi che abbiamo concordato insieme. Tutto questo con un semplice obiettivo: fare in modo che ogni euro che investiamo venga sia speso secondo le nostre regole e raggiunga i palestinesi che ne hanno bisogno", ha sottolineato.

Delegazione Hamas incontra leader Hezbollah, Nasrallah

Il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha incontrato una delegazione di Hamas guidata Khalil al-Hayya, vice di Yahya Sinwar. Lo ha riferito il sito di Haaretz secondo cui le due parti hanno discusso degli sviluppi nella regione, inclusa la situazione in Cisgiordania, e dei negoziati in corso sulla guerra a Gaza.

Ong, salpata da Cipro nave Open Arms per aiuti a Gaza

La prima nave con 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativo Open Arms ha lasciato questa mattina il porto cipriota di Larnaca in direzione di Gaza: la nave utilizzerà il corridoio umanitario aperto dall'Ue. Lo ha detto all'agenzia di stampa Afp la portavoce di Open Arms, Laura Lanuza.

"Se ne sono andati", ha detto Lanuza alla Afp, aggiungendo che la nave è partita intorno alle 8.50 ora locale (le 7:50 in Italia). Si tratta della prima spedizione di questo tipo lungo il corridoio marittimo da Cipro che permette di trasportare gli aiuti umanitari ai civili palestinesi a Gaza. Il portavoce del governo di Cipro, Konstantinos Letymbiotis, aveva attribuito lunedì sera la mancata partenza della nave a "difficoltà tecniche".

Yemen, ieri almeno 11 morti in attacchi Usa-Gb

Almeno 11 persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite negli attacchi aerei condotti ieri da Stati Uniti e Regno Unito su città portuali e altre località nello Yemen occidentale: lo ha detto alla Reuters un portavoce del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, come riporta l'agenzia di stampa sul suo sito. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) aveva reso noto di aver effettuato sei attacchi nella giornata di ieri, affermando di aver distrutto un drone sottomarino senza equipaggio e 18 missili antinave nelle aree controllate dagli Houthi.

