Osservatori, 'in Iran ha votato solo il 35%, il 15% a Teheran'

I risultati ufficiali delle elezioni di venerdì per il parlamento e per il Consiglio degli esperti in Iran saranno annunciati entro oggi, e la previsione unanime è che sarà confermata una maggioranza dei fondamentalisti, grazie anche all'astensione record degli elettori. Secondo i dati ufficiali, l'affluenza è stata del 41%, che è già un record storico negativo. Ma secondo molti osservatori, c'è da considerare i voti annullati, che nelle precedenti elezioni ammontavano al 13%, che fanno stimare che alla fine i voti validi non esprimano più del 35% dell'elettorato, con punte negative del 15% a Teheran.

Molti elettori d'opposizione che, dopo le violente repressioni delle proteste, hanno scelto di non votare hanno espresso nelle ultime ore sui social soddisfazione per la bassa affluenza, che considerano di per sé una vittoria e un messaggio forte al potere.



