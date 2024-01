Il Pakistan risponde agli attacchi, almeno 7 morti in Iran

Almeno quattro bambini e tre donne, secondo i media locali, sono rimasti uccisi in attacchi pakistani effettuati stamattina sulla città iraniana di Saravan, nella provincia sudorientale del Sistan e Baluchistan. "Abbiamo condotto attacchi contro gruppi militanti anti-pakistani all'interno dell'Iran", ha confermato una fonte di intelligence di Islamabad aggiungendo in giornata il governo pakistano rilascerà una dichiarazione in merito. Due giorni fa l'Iran aveva effettuato attacchi in territorio pakistano contro quelli che ha definito "obiettivi terroristici".

I raid di questa mattina sono stati "attacchi militari di precisione altamente coordinati e specificamente mirati contro i nascondigli dei terroristi", ha affermato il Ministero degli Affari esteri pakistano citato dai media locali. "L'azione di questa mattina è stata intrapresa alla luce di informazioni credibili riguardanti imminenti attività terroristiche su larga scala da parte dei cosiddetti Sarmachar", ha affermato il dicastero di Islamabad in un comunicato. "Un certo numero di terroristi sono stati uccisi durante l'operazione d'intelligence denominata in codice 'Marg Bar Sarmachar'", aggiunge la dichiarazione.

"L'incidente, avvenuto questa mattina alle 4:05, riguardava cittadini stranieri" provenienti dall'Afghanistan, ha detto il vicegovernatore generale della provincia, Alireza Mahhamati, citato dall'agenzia di stampa iraniana Irna.

