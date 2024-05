Abusi sessuali su una 12enne nel Modenese

Una violenza sessuale fra minorenni, avvenuta fra le mura di casa. Sono questi i contorni di una vicenda avvenuta nel Modenese è che ha come vittima una ragazzina di 12 anni e, come riporta la stampa locale, avrebbe fra gli autori due ragazzini appena più grandi, fra i 15 e i 16 anni.

La vicenda, sulla quale c'è il massimo riserbo vista l'età dei protagonisti, sarebbe scattata dalla segnalazione alle forze dell'ordine del pronto soccorso, dove la ragazzina è andata ieri. Domani, la famiglia della 12enne andrà in questura per formalizzare la denuncia. Da quanto riferiscono i quotidiani modenesi, tutto si sarebbe consumato all'interno dell'abitazione della presunta vittima che avrebbe invitato a casa, insieme a un'amica, i due ragazzini poco più grandi.

Con la denuncia partiranno le indagini, mentre si sono già attivati i servizi di sostegno psicologico alla 12enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA