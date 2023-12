Israele nega visto a due funzionari Onu

Il ministro degli Esteri israeliano, Eli Cohen, ha annunciato di aver negato il visto e non voler prolungare un altro a due funzionari dell'Onu in Israele. Lo annuncia lo stesso ministro su X affermando di non voler più "lavorare con chi coopera con la propaganda di Hamas".

''Il comportamento delle Nazioni Unite dal 7 ottobre in poi - ha scritto Cohen su X - è una vergogna per quella organizzazione e per la comunità internazionale. A cominciare dal Segretario generale che ha legittimato crimini di guerra e crimini contro la umanità fino all'Alto Commissario per i diritti dell'uomo che ha pubblicato accuse infamanti ed infondate, e fino alla Un Women che per due mesi ha ignorato gli stupri contro donne israeliane''. ''Basta con le ipocrisie dell'Onu. - ha affermato il ministro - Non lavoreremo più con chi coopera con la propaganda della organizzazione terroristica Hamas''.

