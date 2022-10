Lapid, vicino accordo con Libano su confini marittimi

(ANSA) - TEL AVIV, 02 OTT - Israele e Libano sono vicini a chiudere l'accordo sui confini marittimi fra i due Paesi. Lo ha annunciato il premier israeliano Yair Lapid nella riunione di governo a Gerusalemme.

"Siamo svolgendo discussioni sui dettagli finali - ha detto Lapid - e per questo non si può dire che sia finita. Ma, come abbiamo chiesto fin dal primo giorno, l'offerta protegge tutti gli interessi di sicurezza e diplomatici di Israele". La bozza di intesa è stata trasmessa ad entrambe le parti dall'inviato Usa per l'energia Amos Hochstein.

Israele e Libano non hanno rapporti diplomatici e sono due Paesi formalmente ancora in guerra. (ANSA).