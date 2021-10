Yemen: Riad, uccisi oltre 150 ribelli Huthi

(ANSA) - RIAD, 14 OTT - Oltre 150 insorti sciiti Huthi sono stati uccisi in Yemen nel quarto giorno di raid compiuti dalle forze lealiste filo-saudite a sud di Marib, sito strategico nel nord-ovest del Paese. Lo riferisce la coalizione militare guidata da Riad, citata da media sauditi. Durante l'operazione, condotta nella località di Al-Abdiya, sono anche stati distrutti "11 veicoli militari", aggiunge in una nota la coalizione, che già nei giorni scorsi aveva rivendicato l'uccisione di centinaia di "elementi terroristi".

Gli insorti Huthi, sostenuti dall'Iran, non hanno commentato la notizia né il bilancio fornito da Riad. (ANSA).