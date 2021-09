Covid:da Gruppo San Donato altri 20mila lt ossigeno a Tunisi

(ANSA) - TUNISI, 25 SET - Prosegue il sostegno dell'Italia alla Tunisia nella lotta al covid.

L'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara, questa mattina era al Porto di Rades "con l'ammiraglio Atallah, consigliere per la Sicurezza nazionale, a ricevere altri 20 mila litri di ossigeno donati dal Gruppo ospedaliero San Donato e dal suo vice presidente, Kamel Ghribi". Lo rende noto la stessa ambasciata d'Italia su Twitter aggiungendo che questo "splendido ponte di solidarietà in 2 mesi ha portato in Tunisia 200 mila litri di ossigeno per far fronte alla sfida della pandemia".

