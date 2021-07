Mo: tensione Libano-Israele, Unifil invita alla moderazione

(ANSAmed) - BEIRUT, 20 LUG - L'Unifil, il contingente militare Onu schierato nel sud del Libano e di cui fanno parte circa un migliaio di militari italiani, ha inviato oggi israeliani e libanesi "a mantenere la massima moderazione" dopo che nella notte è andato in scena l'ennesimo botta e risposta tra Libano e Israele.

Dopo la mezzanotte due razzi sono sparati dal territorio libanese verso quello israeliano e poco dopo è arrivata la risposta dell'artiglieria israeliana che ha colpito con mortai la zona da cui si pensa siano provenuti i razzi. Non si sono registrate vittime.

"Unifil è in contatto con le parti, invitandole a evitare una escalation", si legge in un comunicato diffuso nelle ultime ore dall'ufficio stampa del contingente internazionale comandato dal generale italiano Stefano Del Col.

Il generale Del Col incontra periodicamente i vertici dell'esercito israeliano e di quello libanese in un incontro tripartito che si svolge ogni circa sei settimane nell'avamposto militare di Capo Naqura, a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi. (ANSAmed).