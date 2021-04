Covid: quarta ondata in Iran, scattano 10 giorni di lockdown

(ANSA) - TEHERAN, 10 APR - "La variante inglese del coronavirus che sta circolando in Iran è arrivata dall'Iraq e ha prodotto l'inizio della quarta ondata pandemica nella nostra nazione". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, aggiungendo che i viaggi e gli incontri per il capodanno iraniano sono altre cause del peggioramento della situazione.

Il governo ha annunciato un lockdown nazionale di dieci giorni per le strutture educative, culturali e religiose, incluse le moschee che avevano pianificato programmi per mercoledì per l'inizio del mese di digiuno del Ramadan.

Inoltre, in 257 città iraniane a rischio molto alto e in 129 a rischio alto, per due settimane lavorerà in presenza solo il 50% del personale degli istituti importanti e un terzo nelle altre organizzazioni. Le uniche attività economiche aperte in queste zone saranno supermercati, cliniche mediche e centri di riparazione per le auto. (ANSA).