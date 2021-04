Anp: conclusi esami medici, Abu Mazen rientra da Berlino

Il presidente Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen (86) ha completato gli esami medici fissati per lui da tempo in Germania. Lo rende noto la agenzia di stampa ufficiale Wafa. Il presidente, ha aggiunto la agenzia, gode di buona salute e conta di rientrare in patria domani.

Abu Mazen aveva lasciato Ramallah due giorni fa, diretto ad Amman a bordo di un elicottero giordano. In seguito aveva proseguito per Berlino ed aveva così raggiunto il centro medico Charitè dove sono stati condotti gli esami.