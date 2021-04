Giordania: Abu Mazen, il mondo è con re Abdallah

(ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Il presidente Abu Mazen - in transito ad Amman prima di proseguire per la Germania dove si sottoporrà a visite mediche definite di "routine" - ha espresso solidarietà a re Abdallah di Giordania dopo il recente complotto da parte di alcuni dignitari di corte. "Quando avvengono queste cose - ha detto citato dall'agenzia Wafa - vediamo l'intero mondo, senza eccezioni, schierarsi a fianco di Sua Maestà.

Questa è la prova del grande rispetto ed interesse per questo pacifico e sicuro Paese al quale auguriamo sempre salvezza e sicurezza".

Abu Mazen ha infine auspicato che Abdallah resti "saldo e perseverante perchè è il custode del suo Paese". (ANSA).